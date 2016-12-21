20 декабря 2016 г. Псковский областной суд огласил приговор по уголовному делу, которое рассматривалось в составе суда присяжных, в отношении 45-летнего жителя Бежаниц (Псковская область) Козлова М.В. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренного п. г ч. 4 ст. 228.1, ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере, незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).
Присяжные вынесли один оправдательный и два обвинительных вердикта по делу о сбыте, приобретении и хранении наркотиков
Председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев рассказал СМИ об итогах IX Всероссийского съезда судей
12 декабря в Псковском областном суде состоялся брифинг, посвященный итогам IX Всероссийского съезда судей, который проходил в Колонном зале Дома союзов (Москва) с 6 по 8 декабря.
В мероприятии принял участие делегат съезда — председатель Псковского областного суда Валерий Николаевич Кондратьев, а также представители региональных СМИ.
Юридические консультации
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Девять с половиной лет колонии получили собутыльники, сбросившие соседа с балкона
15 ноября 2016 г. Псковский областной суд огласил приговор в отношении двух нигде неработающих жителей Куньи 23-летнего Крылова А.В. и 27-летнего Серган М.В, признанных виновными в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, т.е. преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 111 УК РФ.
Вынесен приговор по делу о смерти сбытчицы наркотиков
8 ноября судья Псковского городского суда Светлана Григорьева огласилв приговор по уголовному делу в отношении оперуполномоченных отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела уголовного розыска УМВД России по г.Пскову (ОБНОН ОУР УМВД г.Пскова) Алексея Федотова, Романа Коншина, Ирины Царёвой и члена общественного совета УМВД России по Псковской области, руководителя псковской организации «Город без наркотиков» Константина Вилкова.